بغداد وأربيل.. تحرير فتاة مختطفة وجندي يحرق منزله وإصابات بحادث سير

شفق نيوز- بغداد

تمكّنت قوة أمنية، مساء الخميس، من تحرير فتاة مختطفة ضمن منطقة الزعفرانية، فيما جرى اعتقال جندي أضرم النار في منزله ببغداد، إلى جانب إصابة شخصين بحادث مرور في أربيل.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة كانت مختطفة ومحتجزة بمنطقة الزعفرانية شرقي بغداد، جرى تحريرها من قبل قوة أمنية".

وأضاف أن "الفتاة عثر عليها مقيّدة الأيدي أثناء تحريرها"، موضحة أنها "طالبة ومن مواليد 2006".

وفي حادث آخر، ألقت قوة أمنية القبض على منتسب في وزارة الدفاع (جندي)، أقدم على إضرام النار في منزله ضمن منطقة معسكر الرشيد.

وأوضح المصدر الأمني، أن "الجندي اعترف بفعله مبيّناً أنه أضرم النار في المنزل بسبب خلافات عائلية ولأنه كان تحت تأثير السكر الشديد".

أما في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، فقد أدى حادث سير في مدينة رواندز إلى إصابة شخصين.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث "وقع اليوم إثر انقلاب مركبة نوع بيك آب قرب منطقة كاولوكان التابعة لناحية هندرين ضمن قضاء رواندز".

وأوضح أن "الحادث أدى إلى إصابة السائق وشخص آخر كان برفقته".