بغداد وواسط.. الإطاحة بتاجر آثار وموزع كحول في الشارع (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ واسط

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، الإطاحة بمتهم بتجارة القطع الأثرية وضبط بحوزته 6 قطع أثرية متنوعة، وكذلك القبض على متهم ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتوزيع المشروبات الكحولية على سائقي العجلات في أحد الشوارع العامة، في عمليتين منفصلتين بالعاصمة بغداد ومحافظة واسط.

وعن تفاصيل إحباط المتاجرة بالقطع الأثرية في واسط، ذكرت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية الجريمة المنظمة تمكنت من الإطاحة بمتهم بتجارة القطع الأثرية من سكنة محافظة بابل وضبط بحوزته 6 قطع أثرية متنوعة وسلاح ناري نوع مسدس".

أما في بغداد، فقد أعلنت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد للوكالة، "القبض على متهم ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بتوزيع المشروبات الكحولية على سائقي العجلات في أحد الشوارع العامة، في تصرفٍ يُعدُّ مخالفاً للذوق العام ويشكل خطراً على السلامة المرورية والعامة".