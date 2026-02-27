بغداد وواسط.. اعتقال مبتز فتاة أجنبية ومتهم من أرباب السوابق (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ واسط

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الجمعة، القبض على متهم حاول ابتزاز فتاة أجنبية في العاصمة بغداد، وسارق من أرباب السوابق في محافظة واسط.

وذكرت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تم "القبض على متهم أقدم على محاولة ابتزاز فتاة أجنبية، من خلال تهديدها بنشر صورها مقابل الحصول على مبالغ مالية".

وأشارت إلى أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، حيث تم استدراج المتهم وفق كمين محكم، ليتم ضبطه بالجرم المشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق الأطر القانونية النافذة"، ووثقت العملية بفيديو تنشره وكالة شفق نيوز أدناه.

وفي واسط، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "الإطاحة بسارق من أرباب السوابق أقدم على كسر باب دار احد المواطنين مستغلاً خلو الدار من ساكنيها، وسرقة مبلغ (500) ألف دينار وهاتفين نقالين في قضاء الصويرة".