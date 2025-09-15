بغداد ونينوى.. قتلى وجرحى واعتقالات وانتحار

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل مدني وإصابة 5 بينهم ضابط، واعتقال 4 آخرين، بمشاجرة مسلحة وسط العاصمة بغداد، فيما انتحرت طالبة بإطلاق نار في الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد، شهدت فجرا، مشاجرة مسلحة بين عدد من الاشخاص لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام الاسلحة المتوسطة".

وأضاف أن "الطرف الاول، هم اشخاص يستقلون عجلة تابعة الى وزارة الدفاع، وقتل منهم مدني، وأصيب ضابط برتبة عميد، ومنتسب في الشرطة القضائية ومنتسب في الفرقة الخاصة ومدني".

وتابع أن "الطرف الثاني، أصيب منهم شخص واحد، وتم اعتقال 4 منهم".

وإلى نينوى، أفاد مصدر امني، بـ"انتحار طالبة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، بعد إطلاق النار على نفسها من مسدس شخصي داخل منزلها".

وبين أن "الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق بعد العثور على المسدس داخل المنزل"، مضيفا أن "ذوي الضحية أشاروا إلى أنها كانت تعاني من حالة نفسية".