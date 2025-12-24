بغداد ونينوى.. اعتقال 20 متهماً بالحرق العشوائي وضبط عجلة لتهريب المشتقات النفطية

شفق نيوز- بغداد/ نينوى

أعلنت جهات أمنية رسمية، يوم الأربعاء، القبض على 20 متهماً بالحرق العشوائي وضبط عجلة لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استكمالاً لواجبات لجنة الأمر الديواني (241285) الخاصة بمعالجة التلوث البيئي، وبالاشتراك مع مفارز وزارة البيئة وجهاز الأمن الوطني، تمكنت قوة من الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على (20) متهماً بتهمة الحرق العشوائي ضمن منطقة الطمر الصحي".

وأضاف البيان، أن "هذه الأعمال تُعد مخالفة للضوابط، لما ينتج عنها من انبعاث الغازات والروائح، وما تسببه من أضرار على صحة وسلامة المواطنين في منطقة النهروان جنوب شرقي العاصمة"، مبيناً أن "ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها قيادة العمليات بهدف تقليل التلوث البيئي في عموم مناطق بغداد".

إلى ذلك، ذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان آخر ورد للوكالة، أنه "استمراراً لعملياتها الاستباقية التي تنفذها استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة ومهربي المشتقات النفطية، وردت معلومات لقسم استخبارات وأمن الفرقة السادسة عشرة أكدت وجود عجلة مخصصة لتهريب المشتقات النفطية ومجهزة لهذا الغرض".

وأضافت أن "مفارز الاستخبارات العسكرية نصبت كميناً محكماً، أسفر عن ضبط العجلة وسائقها وبداخلها كمية كبيرة من المشتقات النفطية المعدّة للتهريب في ناحية المحلبية بمحافظة نينوى"، مشيرة إلى أنه "تم التعامل مع المضبوطات وفق السياقات الأصولية المعمول بها".