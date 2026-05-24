‏بغداد ونينوى.. اعتقال متهم بقتل شرطي وسارق ملقب بـ"أبو شامة" (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأحد، بالقبض على متهم بقتل شرطي بسبب دين مالي في قضاء البعاج غربي المحافظة، فيما أعلنت قيادة شرطة بغداد القبض على متهم ملقب بـ"أبو شامة" والمتخصص بسرقة الدراجات النارية في منطقة الحرية بالعاصمة.

وعن تفاصيل جريمة نينوى، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من كشف جريمة قتل راح ضحيتها أحد منتسبي الشرطة بصفة عقد، وإلقاء القبض على المتهم خلال أقل من ست ساعات من وقوع الجريمة".

وأضاف أن "المتهم اعترف خلال التحقيقات بأنه استدرج المجنى عليه إلى منطقة باب الخير قرب السيباية غرب قضاء البعاج بحجة تسديد مبلغ مالي مترتب بذمته يبلغ مليوناً و650 ألف دينار، بعد أن أعد مسبقاً قبراً في المنطقة".

وأشار المصدر إلى أن "المتهم أطلق النار على الضحية بواسطة بندقية كلاشنكوف تعود للمجنى عليه، ثم قام بدفنه وإخفاء السلاح مع مسدس آخر في مكان مختلف لطمس معالم الجريمة".

وأكد أن "القوات الأمنية ضبطت الأسلحة بدلالة المتهم، وتم توقيفه وفق المادة 406 من قانون العقوبات، تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة".

وإلى العاصمة، حيث أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "القبض على المتهم الملقب بـ(أبو شامة) والمتخصص بسرقة الدراجات النارية (التك تك)، وذلك بعد متابعة ميدانية دقيقة وجمع وتحليل للمعلومات من قبل فرق العمل المختصة".

وأضاف البيان: "حيث أسفرت الجهود الأمنية عن نصب كمين محكم للمتهم، تم خلاله إلقاء القبض عليه أصولياً، فيما تستمر التحقيقات لكشف ارتباطاته وحوادث السرقة الأخرى المنسوبة إليه".