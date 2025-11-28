بغداد وميسان.. مقتل وإصابة 3 عناصر أمن باشتباك والقبض على 30 أجنبياً

شفق نيوز- ميسان/ بغداد

أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الجمعة، بمقتل عنصر أمني وإصابة اثنين آخرين، باشتباك مسلح في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عنصراً أمنياً قتل، فيما أصيب اثنان آخران، نتيجة اشتباك مسلح مع مطلوبين ضمن قضاء الكحلاء في محافظة ميسان".

ولفت المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية ما تزال مستمرة بالبحث عن المطلوبين في عموم المحافظة".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، عن تنفيذ ممارسات أمنية موسعة أسفرت عن القبض على 30 مخالفاً لشروط الإقامة في عدة مناطق.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز قسم شرطة الصدر الثالث، ومراكز شرطة الصمود وسبع قصور وحي طارق، وبالاشتراك مع دوريات نجدة الصدر الثالث والقوة الماسكة، نفذت ممارسات أمنية موسعة ضمن قاطع مسؤولية القسم".

وبينت، أن "الممارسات الأمنية أسفرت عن القبض على (30) شخصًا مخالفين لشروط الإقامة من جنسيات مختلفة، وإيداعهم التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".