بغداد وميسان.. تفكيك شبكة آثار وضبط مروج بحوزته 700 غرام من الكريستال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تمكن قوات الحدود من إلقاء القبض على متهم بحوزته 700 غرام من مادة الكرستال المخدرة في ميسان جنوبي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أنه أثناء قيام مفارز مركز شرطة جمرك الشيب ومفرزة الK9 بواجباتهم في بوابة تفتيش المسافرين، تم ضبط المتهم الذي كان يحمل أيضًا مبلغًا ماليًا قدره 1,085,000 دينار عراقي وألف دولار أمريكي. وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمادة إلى شعبة مخدرات ميسان.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الدفاع العراقية، نجاح الاستخبارات والأمن في إلقاء القبض على شبكة متخصصة في تجارة الآثار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من ضبط 12 قطعة أثرية كانت الشبكة تنوي بيعها في العاصمة، وتمت مصادرة المضبوطات وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة.