بغداد وميسان.. الإطاحة بمتهمين بحوزتهما 7 كغم من المخدرات

شفق نيوز/ القت القوات الامنية في محافظتي بغداد وميسان، يوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما 7 كغم من المخدرات.

وقالت وكالة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قسم التحقيقات الخاصة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة شؤون الشرطة، القى القبض على متهم في محافظة بغداد وبحوزته 5 كغم من مادة الكريستال المخدرة".

واضافت أنه "تم إحالة المتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28 ) مخدرات"، موضحة ان "العملية جاءت بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في المحافظة وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".

بدورها اعلنت مديرية شرطة ميسان اعتقال متهم بالجرم المشهود وبحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان لها ، أن "مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية ، بالاشتراك مع مفارز قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والامن الوطني والاستخبارات تمكنت من ضبط كمية تقدر بـــ ( 2كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة مع مسدس نوع كلوك ومخازن من نفس السلاح"، مبينة انه "عثر على المواد أثناء التفتيش الدقيق للعجلات المارة عبر السيطرة، بالإضافة الى إعتقال حائزها وحجز العجلة التي كان يستقلها".

واشارت المديرية ، إلى "إحالة المتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لإستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".