بغداد وميسان.. القبض على أطراف مشاجرة وفض نزاع عشائري والعثور على جثة

شفق نيوز- بغداد/ ميسان

أعلنت شرطة بغداد، يوم الأحد، عن القبض على أطراف مشاجرة في مستشفى الكاظمية، فيما تمكنت قوة أمنية من فض نزاع عشائري في ميسان، وعثرت على جثة سائق دراجة بعد انقلاب دراجته.

وقالت قيادة شرطة بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم شرطة الكاظمية، وبالاشتراك مع نجدة الكاظمية تمكنت من إلقاء القبض على أطراف المشاجرة التي اندلعت داخل مستشفى الكاظمية".

وأضافت "تؤكد القيادة أنها بالمرصاد لكل من يحاول الإخلال بالأمن أو المساس بالمؤسسات الصحية الخدمية".

وإلى ميسان، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائريا اندلع بين طرفين في منطقة السليمانية بقضاء قلعة صالح جنوبي مركز المحافظة".

وأضاف أن "النزاع العشائري اندلع بسبب خلافات سابقة، حيث تمكنت القوات الامنية من السيطرة على منطقة النزاع دون خسائر بشرية تذكر".

من جانب اخر، تابع المصدر "عثرت القوات الامنية على جثة شاب في العشرينات من عمره بعد انقلاب دراجته وسقوطه في أحد البزول بمنطقة الماجدية إحدى ضواحي مركز المحافظة".

ولفت إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".