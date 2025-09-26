بغداد وكركوك.. مقتل موظف حكومي ومنتسب أمني وإصابة طفل برصاصة في الرأس (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل شخص على يد عامل بمحطة وقود شمالي العاصمة، وإلقاء القبض عليه ليعترف بقتل شخص سابقاً في محافظة جنوبية، فيما أسفرت مشاجرة عن مقتل منتسب أمني، في حين أصيب طفل برصاصة في رأسه بمحافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة لم تعرف أسبابها بين عامل في محطة وقود بمنطقة الحسينية شمالي بغداد ومجموعة أشخاص، تطورت إلى استخدام السلاح من قبل العامل وقتله لأحد الأشخاص".

وأضاف أن "قوة أمنية تمكنت من القبض على القاتل وإيداعه، وعند التحقيق معه اعترف بأنه سبق وأن قتل مواطناً في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان وفرّ إلى العاصمة بغداد".

وفي السياق، ذكر المصدر أن "مشاجرة وقعت بين عدد من الأشخاص أثناء عملية تفتيش ضمن منطقة السعدون، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة ما أسفر عن مقتل منتسب بالداخلية، وتم القبض على الجاني وهو منتسب في الحشد الشعبي".

وفي كركوك، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً يدعى (بيوار ديار جبار)، يبلغ من العمر تسع سنوات، من أهالي منطقة الشورجة في مدينة كركوك، أصيب بطلق ناري في الرأس قرب سيطرة (باني مقان) على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية".

وبين أن "حالة الطفل الصحية حرجة، وتم نقله على وجه السرعة لتلقي العلاج"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث وكيفية إصابة الطفل في رأسه بطلق مجهول المصدر.