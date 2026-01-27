بغداد وكركوك.. طعن أب وابنه والإطاحة بعصابة "الواوي"

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بإصابة أب وابنه بطعنات سكين إثر شجار اندلع داخل محطة وقود في المحافظة، فيما أعلنت شرطة بغداد الإطاحة بعصابة إجرامية يتزعمها أحد المتهمين الملقب بـ"الواوي" في جانب الكرخ.

وعن تفاصيل جريمة الطعن قال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشجار اندلع نتيجة مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح أبيض داخل محطة وقود 9 نيسان في حي الإسكان بمدينة كركوك، ما أدى إلى إصابة الأب وابنه في مناطق متفرقة من جسديهما".

وأضاف أن "فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم"، مبيناً أن حالتهما الصحية وُصفت بـ"المستقرة ولا تشكل خطراً على حياتهما".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية طوقت موقع الحادث، وشرعت باتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الشجار وأسبابه، وتحديد الأطراف المتورطة تمهيداً لمحاسبتهم وفق القانون".

وفي بغداد، أعلنت شرطة الكرخ، الثلاثاء، القبض على عصابة إجرامية متخصصة بسرقة الدراجات النارية ضمن مناطق جانب الكرخ، يتزعمها أحد المتهمين الملقب بـ(الواوي) وآخر يُعرف بـ(ميمي)، بالاشتراك مع متهمين آخرين يستخدمون أسماءً حركية.

وأشارت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد ورود عدد من البلاغات عن حوادث سرقة متكررة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص، وجمع المعلومات، وتحليل أساليب الجريمة، ومتابعة تحركات أفراد العصابة، ما أسفر عن تحديد أماكن تواجدهم ونصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليهم".

وأضاف البيان، "كما جرى ضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذ عمليات السرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفق القانون".