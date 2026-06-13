بغداد وكركوك.. ضبط مخدرات وتفكيك عصابة سرقة سيارات

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم السبت، إلقاء القبض على شاب وفتاة كانا يستقلان دراجة نارية، بعد ضبط مواد مخدرة بحوزتهما في جانب الرصافة من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارزها تمكنت من اعتقال المتهمين خلال ممارسة أمنية نفذتها ضمن قاطع المسؤولية، حيث عُثر بحوزتهما على مواد مخدرة من نوع الكرستال".

وأضافت أن "المتهمين أُحيلا إلى مركز الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".

وفي كركوك، وجه محافظ كركوك ورئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، محمد سمعان آغا، بفتح تحقيق في حادثة اعتداء أحد العناصر الأمنية على مواطن داخل إحدى محطات تعبئة الوقود.

في غضون ذلك، أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، تفكيك عصابة متخصصة بسرقة السيارات واعتقال جميع أفرادها، في عملية أمنية نُفذت بإشراف مباشر من قائد الشرطة اللواء الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي.

وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قسم مكافحة الإجرام، وبإسناد من فوج سوات كركوك، نفذت عملية نوعية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة بشأن نشاط العصابة وتحركات أفرادها داخل المحافظة، ما استدعى تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة القضية ورصد المتهمين".

وأوضح البيان، أن "القوة الأمنية وضعت خطة محكمة أسفرت عن نصب كمين دقيق ومحاصرة أفراد العصابة والإطاحة بهم جميعاً دون أي مقاومة تُذكر"، مشيراً إلى "ضبط السيارة المسروقة موضوع الشكوى بحوزتهم والتحفظ عليها أصولياً تمهيداً لإعادتها إلى مالكها".

كما أشار إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت اعتراف المتهمين صراحةً بارتكاب عمليات سرقة سيارات في أوقات سابقة، حيث جرى توقيفهم وفق أحكام المادة (443) من قانون العقوبات العراقي.