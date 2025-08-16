بغداد وكركوك.. إصابتان بشجار مسلح وإنقاذ مواطن من الانتحار

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم السبت، بإصابة شخصين نتيجة مشاجرة بين منتسب أمني وسائق شاحنة خلال إجراءات التفتيش، فيما انقذت قوة أمنية، شابا من الانتحار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين منتسب أمني وسائق شاحنة أثناء إجراءات التفتيش الاعتيادية، قرب سيطرة دارمان على المدخل الشمالي لمحافظة كركوك، قبل أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي أعقبه تبادل لإطلاق النار في محيط السيطرة".

وأضاف أن "الحادثة أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متوسطة، جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والسيطرة على الموقف".

وتعد سيطرة دارمان من النقاط الأمنية الرئيسة عند المدخل الشمالي لكركوك، وتشهد مروراً يومياً لمئات العجلات القادمة من وإلى المحافظة.

وفي بغداد، أعلنت قيادة شرطة الكرخ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من نجدة الكاظمية، أنقذت مواطنا من محاولة انتحار، بعد استجابة سريعة".

وأضافت أن "هذا التدخل الإنساني يعكس الحرص الكبير لشرطة بغداد الكرخ، على حماية الأرواح وصون كرامة المواطنين".