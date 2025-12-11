بغداد وكركوك.. إصابة عريس و5 آخرين بحادث سير وتوقيف 8 مخالفين

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في حادث سير وقع أثناء مراسم زفاف في قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك، من بينهم العريس نفسه.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الحويجة لوكالة شفق نيوز بأن "المصابين تم نقلهم فوراً إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية"، مشيراً إلى أن "حالتهم متوسطة، وبعضهم تعرّض لكدمات وجروح طفيفة".

وأشار المصدر إلى أن "السرعة الفائقة أدت إلى وقوع الحادثة، فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقاً للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤولية".

وأكد المصدر أن "فرق الطوارئ والإسعاف استجابت بسرعة، وتم توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين"، مشيراً إلى أن "المستشفى جاهز للتعامل مع أي حالات إضافية محتملة".

وفي العاصمة بغداد، ألقت قوة أمنية من شرطة الرصافة، القبض على 8 أشخاص من جنسيات أجنبية مختلفة، ضمن منطقة الزوراء شرقي العاصمة، لمخالفتهم شروط الإقامة.

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "المخالفين تم إيداعهم التوقيف ونقلهم إلى الموقف الخاص بالعمالة الأجنبية".