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بغداد وكركوك.. تفكيك عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية والعملة المزيفة والمواد المخدرة

Category: أمـن

Date: 2021-05-05T08:50:20+0000
بغداد وكركوك.. تفكيك عصابات تتاجر بالأعضاء البشرية والعملة المزيفة والمواد المخدرة

شفق نيوز/ تمكنت القوات الأمنية، يوم الأربعاء، من إلقاء القبض على أشخاص يتاجرون بالأعضاء البشرية والعملة المزيفة والمواد المخدرة بعمليات منفصلة في محافظتي بغداد وكركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابتين تتاجران بالعملة المزيفة والمكونة من اربعة متهمين وبالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم لهم والاطاحة بهم".

وأشارت إلى "ضبط مبلغ ومقدارة (١٠٠٠٠) دولار امريكي مزيف وكمية من المواد المخدرة نوع كرستال لدى العصابة الاولى في محافظة كركوك ، فيما تم ضبط مبلغ مقداره خمسة ملايين وتسعين الف دينار عراقي مزيف لدى العصابة الثانية في محافظة بغداد".

ولفتت إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق احكام المادة (٥٢) بنك مركز وحسب قرار قاضي التحقيق".

من جانبها قالت خلية الإعلام الأمني، إن "مفارز اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من إلقاء القبض على المطلوبين وفق المادة 18 (تجارة الاعضاء البشرية) بعد توفر معلومات بتواجده ضمن قاطع المسؤولية في منطقة " الكرادة" وبعد جمع المعلومات وتحديد الهدف ونصب كمين محكم تمت عملية إلقاء القبض وحسب المذكرة الصادرة من محكمة الاعظمية، تم تسليمه الى جهة الطلب أصولياً".

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