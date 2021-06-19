بغداد وكركوك.. تسليب مدني وطعنه بالرقبة والقبض على "رجل وزوجته" يتاجران بسبائك مغشوشة

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية في العاصمة بغداد ومحافظة كركوك، يوم السبت، بتسليب مدني وطعنه بالرقبة والقبض على "رجل وزوجته" يتاجران بسبائك مغشوشة.

وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين أقدموا، صباح اليوم، على اعتراض عجلة مدنية ضمن ناحية الرشيد جنوبي العاصمة بغداد"، مبيناً أنهم "قاموا بتسليب صاحبها مبلغاً قدره ٨ مليون دينار عراقي بعد طعنه بمنطقة الرقبة بسكين ولاذوا بالفرار".

وأوضح المصدر، أن "قوة امنية نقلت المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفرضت طوقا على المكان لمتابعة المسلحين".

من جانبها قالت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشات، في بيان إن مركز شرطة تسعين القى القبض على رجل وزوجته بتهمة النصب والاحتيال.

وفي التفاصيل، بينت أن مفارز مركز شرطة تسعين القت القبض على رجل وزوجته وفق المادة ٤٥٦ ق . ع ( النصب والاحتيال ) بعد قيامهما ببيع سبائك ذهبية مغشوشة لأحد الاشخاص بمبلغ يقدر بـ٣٠ الف دولار ومليوني دينار عراقي، مشيرة إلى تدوين أقوالهما بالاعتراف أبتدائياً وقضائياً وايداعهما بالتوقيف.