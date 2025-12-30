بغداد وكركوك.. العثور على جثة امرأة واعتقال 35 أجنبياً

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

عثرت الأجهزة الأمنية العراقية، مساء الثلاثاء، على جثة امرأة داخل شقتها في منطقة المصلى بمحافظة كركوك في حادثة وُصفت بأنها جريمة قتل، في حين أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال 35 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة خلال ممارسات أمنية في العاصمة.

ففي كركوك، أفاد مصدر في دائرة الطب العدلي التابعة إلى دائرة صحة المحافظة لوكالة شفق نيوز، بـ"العثور على جثة امرأة داخل شقتها السكنية في حي قصاب خانة ضمن مجمع شقق حي المصلى وسط المدينة".

وعن تفاصيل الواقعة أوضح مصدر أمني للوكالة أن "الضحية تبلغ من العمر نحو 40 عاماً، وقد جرى العثور عليها داخل منزلها بعد تلقي بلاغ من المواطنين، حيث تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وكشف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن "الجريمة نُفذت بعد استدراج الضحية إلى فتح باب منزلها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية"، مبيناً أن "المرأة من مواليد عام 1986، ومن سكنة مدينة الموصل، ومتزوجة ولديها عائلة".

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وباشرت بفتح تحقيق والاستماع إلى إفادات الجيران والشهود لمعرفة ملابسات الجريمة، والوقوف على هوية الجاني ودوافع ارتكابها، فيما لم تُسجل أي اعتقالات حتى الآن.

أما في بغداد، فقد أعلنت قيادة عمليات العاصمة في بيان ورد للوكالة، إلقاء القبض على 35 أجنبياً مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، بالإضافة إلى ضبط أسلحة وأعتدة غير مرخصة، وذلك ضمن منطقة (جسر ديالى) بجانب الرصافة.