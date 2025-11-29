بغداد وكركوك.. اعتقال متهم بتفجير سيارة وآخر بحرق العلم العراقي

شفق نيوز- بغداد/ كركوك

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم السبت، القبض على إرهابي متهم بتفجير سيارة مفخخة في الكاظمية بالعاصمة بغداد، وعلى أحد المتورطين في قضية حرق العلم العراقي في كركوك.

وذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنه تم "القبض على إرهابي خطير في منطقة (مدخل سبع البور ذراع دجلة)، مطلوب وفق المادة 4/ إرهاب وبالضلوع في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الكاظمية في وقت سابق، وتم إحالته أصولياً إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".

وفي كركوك، أعلنت مديرية مكافحة إجرام المحافظة "القبض على أحد المتهمين الرئيسيين المتورطين في قضية حرق العلم التي شهدتها منطقة الإسكان مؤخراً، وتم توقيف المتهم وفق أحكام المادة 202 من قانون العقوبات، والتي تتعلق بالإساءة إلى رموز الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".