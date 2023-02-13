بغداد وكربلاء وميسان.. جثة مجهولة وألف حبة مخدرة وسلاح منفلت

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، أن آلية حصر السلاح بيد الدولة ستدخل "حيز التنفيذ" قريباً، في وقت أفادت شرطة كربلاء، باعتقال خمسة متهمين وبحوزتهم أكثر من ألف حبة مخدرة ورمانات هجومية.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تنفيذاً لأوامر وزيرها عبد الامير الشمري ستباشر قيادة شرطة محافظة ميسان، (جنوبي العراق)، قريباً بالمرحلة الأولى لحصر السلاح بيد الدولة عبر تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من قبل لجان مشكلة لهذا الغرض، بهدف الحد من خطورة حيازة الأسلحة بدون علم الاجهزة الأمنية بأعتبارها آفة خطرة لا تقل عن خطورة المخدرات والإرهاب .

ودعت الداخلية، المواطنين إلى "تسجيل أسلحتهم الخفيفة بالموعد الذي يتم تحديده لاحقا"، محذرة أنه "في حال ضبط أي سلاح غير مسجل في مراكز الشرطة خلال المداهمات التي ستنفذها الأجهزة الأمنية، يتحمل حائزها المسؤولية القانونية ويكون محل اشتباه في حال حدوث أي خرق أمني ضمن قواطع المسؤولية".

وفي كربلاء قالت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مشتركة من آمرية شؤون الأفواج متمثلة بسرية سوات في كربلاء تمكنت من القبض على خمسة متهمين بعملية نوعية بالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة.

وأفادت قيادة الشرطة بأن جهود قواتها اسفرت عن القاء القبض على المتهمين الخمسة وضبطت بحوزتهم ثلاث رمانات هجومية مع أدوات للتعاطي وأكثر من ألف حبة مخدرة، مشيرة إلى إحالتهم والمواد المضبوطة الى الجهة المختصة لغرض استكمال الإجراءات القانونية.

أما في العاصمة بغداد، فقد أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة رجل كبير بالسن مجهول الهوية وعلى جثمانه آثار اطلاق نار بمنطقة الصدر.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الجثة كانت مرمية باحدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة الامام الحسين في ناحية النهروان، جنوب شرقي بغداد.