بغداد.. وفاة فتاة في دار "عشيقها" بعد اجرائها عملية "إجهاض"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة فتاة في دار "عشيقها" ببغداد بعد اجرائها عملية "إجهاض" بإحدى المحافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت الى الأجهزة الأمنية تفيد بوجود امرأة متوفية داخل مستشفى النعمان وعلى الفور تم الانتقال الى المستشفى من قبل قوة أمنية، وتم ملاحظة جثة داخل الثلاجة تم جلبها من قبل شخص مستطرق، مدعيا العثور عليها في احدى شوارع منطقه الكسرة بمنطقة الاعظمية مرمية على الارض ونقلها بواسطه عجله تكسي "سايبة".

وأشار المصدر الى "التحفظ على الشخص واثناء الانتقال الى محل الحادث ومتابعة التصوير من قبل القوة تبين بان الحادث جنائي وتم التعمق بالتحقيق وجمع المعلومات مع الادلة الجنائية وتحريز ملابس وأخذ عينات من دماء المجنى عليها من مكان الحادث، حيث اعترف صراحة المتهم اعلاه بانه لديه علاقه غرامية بالمجنى عليها واكتشف بان عشيقته حامل واتفقوا على اجراء عملية اجهاض في احدى المحافظات".

وتابع المصدر "عند عودة المجنى عليها الى منزل المتهم تعرضت لنزف استمر يومين وعلى اثر ذلك فارقت الحياة داخل منزل المتهم".