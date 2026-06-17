بغداد.. مصرع طفل ودهس امراتين والدفاع تنعى عميداً

شفق نيوز- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حوادث متفرقة أسفرت عن إصابة امرتين بجروح خطرة ووفاة طفل، فيما نعت وزارة الدفاع ضابطاً برتبة عميد توفي إثر حادث "أليم".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن امرأة من مواليد 1977 وفتاة من مواليد 2005 أصيبتا بجروح إثر تعرضهما، صباح اليوم، لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة قرب مدخل مدينة بسماية جنوب شرقي بغداد.

وأضاف المصدر أن المصابتين نُقلتا إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب خطورة إصاباتهما، فيما تم التحفظ على سائق المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وفي حادث آخر، أفاد مصدر أمني بمصرع طفل من مواليد 2024 إثر سقوطه داخل مجرى للصرف الصحي بعمق ثلاثة أمتار داخل منزله في منطقة الحميدية شرقي العاصمة.

وفي سياق منفصل، نعت وزارة الدفاع، في بيان، معاون الكلية العسكرية الرابعة العميد علاء فوزي، الذي توفي إثر حادث وصفته بأنه "أليم".

وأكدت الوزارة أن الفقيد عرف بإخلاصه وتفانيه في أداء واجباته، معربة عن تعازيها لعائلته وذويه وزملائه.

وفي كركوك، أصيب ثلاثة أشخاص، صباح اليوم إثر حادث سير وقع على الطريق الرابط مع مدينة أربيل.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن تصادم بين سيارتين على طريق التون كوبري قرب قرية نبياوا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.