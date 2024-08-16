بغداد.. وفاة طبيعية لـ"بنغالي" داخل مزرعة "شبل الزيدي" وإصابة 3 أشخاص بحادثين منفصلين

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بوفاة عامل بنغالي الجنسية، وإصابة منتسب في الحشد الشعبي، بحادثين متفرقين في العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عاملاً بنغلاديشي الجنسية من مواليد 1981، يعمل داخل مزرعة (شبل الزيدي) ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد، توفي مساء اليوم داخل المزرعة".

ولفت المصدر إلى أن "رأي خبير الأدلة أكد أن أسباب الوفاة طبيعية"، مبيناً أنه "تم رفع الجثة ونقلها الى الطب العدلي كإجراء اصولي".

في حين أشار المصدر إلى أن "منتسباً في الحشد الشعبي، أصيب أثناء الواجب نتيجة تعرضه لرصاصة طائشة ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وبين المصدر أنه "تم نقل المنتسب من قبل زملائه الى المستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي الاثناء؛ اعلنت قيادة عمليات بغداد السيطرة على مشاجرة تسببت بإصابة شخصين شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود حادث مشاجرة وإطلاق نار في منطقة حي النصر/ البحث العلمي شرقي العاصمة بغداد، على الفور شرعت قوة مشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية والتوجه لمكان الحادث، وتطويقه".

وأضاف أنه " تبين وجود مشاجرة بالاسلحة مما ادى الى اصابة شخصين اثنين إثر إطلاق نار وتم نقلهما الى المستشفى".

وتابع البيان؛ أنه "بعد التحقيق الأولي وجمع المعلومات والتحري حول ذلك تم التوصل إلى أحد الجناة واعتقاله وضبط بحوزته سلاح الجريمة وتسليمه الى الجهات المختصة بعد إقامة دعوى قضائية من قبل ذوي المجنى عليهما لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".