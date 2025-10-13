بغداد.. وفاة ثانية لضابط في الداخلية بعد ساعات من رحيل اللواء الربيعي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بوفاة ضابط برتبة نقيب بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء الدوام، في ثاني حادث من نوعه تشهده وزارة الداخلية خلال ساعات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بـ"وفاة ضابط برتبة نقيب منسوب إلى وكالة الوزارة بعد تعرضه إلى وعكة صحية أثناء الدوام، وبعد نقله إلى منزله فارق الحياة نتيجة جلطة دماغية".

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من وفاة مدير النجدة العام اللواء محمد الربيعي نتيجة تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأديته عمله.

بدورها، نعت وزارة الداخلية العراقية، اللواء الربيعي مشيرة إلى أن الفقيد كان "أحد القادة المخلصين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المواطنين والعمل الأمني والإنساني".