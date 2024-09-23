بغداد.. وفاة امرأة بحادث دهس والقبض على أخرى تتعاطى المخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي يوم الاثنين، بمصرع امرأة في حادث دهس شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن امرأة تبلغ من العمر 28 عاما لقيت مصرعها نتيجة تعرضها الى حادث دهس مقابل منطقة الحسينية السايد باتجاه العاصمة بغداد، مشيرا إلى ان مرتكب الحادث لاذ بالفرار.

وإلى شرق العاصمة؛ ألقت قوة أمنية القبض امرأة مطلوبة بكمين محكم وبالجرم المشهود.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن المرأة ألقي القبض عليها وفق المادة 28 مخدرات وضبط بحوزتها مواد مخدرة ضمن حي الصحفيين في منطقة البلديات.