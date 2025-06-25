بغداد وذي قار.. وفاة فتاة أثناء عملية تجميل وإطلاق نار على مضيف شيخ عشيرة

شفق نيوز – بغداد/ ذي قار

أفادت مصادر أمنية، مساء يوم الأربعاء، بوفاة فتاة أثناء إجرائها عملية تجميل في العاصمة بغداد، فيما فتح مجهولون نيران أسلحتهم على مضيف شيخ عموم عشائر بني زيد في محافظة ذي قار.

وأبلغ مصدر أمني في بغداد وكالة شفق نيوز، بـ"وفاة فتاة في ظروف غامظة داخل إحدى المستشفيات الأهلية ضمن منطقة الحارثية أثناء إجرائها عملية تجميلية"، مبيناً أن "قوة أمنية وصلت للمستشفى وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة".

وفي ذي قار، ذكر مصدر أمني للوكالة، أن "مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين فتحوا نيران أسلحتهم على مضيف الشيخ رياض فرهود شعلان، شيخ عموم عشائر بني زيد في المحافظة والعراق".

وأوضح المصدر، أن "الهجوم أدى إلى حدوث أضرار مادية جسيمة في المضيف دون أي خسائر بشرية، فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".