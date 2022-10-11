بغداد وذي قار.. مقتل فتاتين على يد شقيقهن والعثور على جثة رجل

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الثلاثاء، بمقتل فتاتين شقيقتين إحداهن طفلة على يد شقيقهن في محافظة ذي قار جنوبي العراق، في وقت عثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام وشقيقتها (17 عاماً) قتلتا، مساء اليوم، بإطلاق نار من قبل شقيقهن في منطقة سومر بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، موضحاً ان "الجاني لاذ بالفرار الى جهة مجهولة ولم يتم معرفة أسباب ودوافع الجريمة".

وفي بغداد، ذكر مصدر أمني، أن "قوة أمنية عثرت على جثة شخص مقتول داخل عجلته نوع كيا حمل، بعدة اطلاقات نارية ضمن منطقة بوب الشام شمالي العاصمة"، لافتا الى "رفع الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض تسليمها الى ذويها".