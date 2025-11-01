بغداد وذي قار.. مقتل شخص وإصابة آخر وانتشال جثة غريق

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار

قُتل شخص وأصيب آخر، مساء السبت، نتيجة إطلاق نار لم تعرف أسبابه ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وأوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

وفي ذي قار، أفاد مصدر أمني، بانتشال جثة شاب في الثلاثينات من عمره من أحد الأنهر في قضاء الشطرة شمال المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب قضى غرقاً بظروف غامضة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته.