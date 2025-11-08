بغداد وذي قار.. رصاصة طائشة تستقر برأس طفل ومحاولة انتحار لشاب

شفق نيوز- بغداد / ذي قار

تعرّض طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مساء السبت، إلى إصابة برصاصة طائشة استقرت في رأسه، قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث لا تزال حالته خطرة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل يسكن منطقة النصر والسلام في قضاء أبي غريب، وتم نقله من قبل والده إلى مستشفى الفلوجة العام"، مشيراً إلى أن "حالته لا تخلو من الخطورة".

وفي محافظة ذي قار جنوباً، أفاد مصدر أمني بتسجيل محاولة انتحار لشاب عمره 16 سنة بواسطة مادة البنزين داخل منزله بقضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "التحقيقات أرجعت دوافع الانتحار إلى ضغوط نفسية يعاني منها الشاب".

وأضاف، ان "الشاب يرقد حالياً في المشفى لغرض تلقي العلاج اللازم بعد إنقاذه من قبل ذويه".