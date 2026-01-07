بغداد وديالى.. مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة ومصرع فتاة حرقا بمدفأة

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بمقتل شخص في مشاجرة، ووفاة فتاة نتيجة إصابتها بحروق بليغة في حادثين منفصلين في منطقتين مختلفتين بمحافظتي بغداد وديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص لأسباب لم تعرف بعد، ضمن منطقة جميلة، شرقي بغداد، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر نتيجة استخدام سلاح خفيف".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وشرعت بالبحث عن المتسببين لإلقاء القبض عليهم".

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني أخر للوكالة، بأن "فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً، وهي طالبة في المرحلة المتوسطة، توفيت متأثرة بإصابتها بحروق جراء اندلاع حريق في مدفأة نفطية داخل منزل عائلتها في ناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".