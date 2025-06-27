بغداد وديالى.. سطو مسلح واعتقال مبتز إلكتروني

شفق نيوز – بغداد/ ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار على صاحب عجلة مدنية في قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى، وسرقوا أمواله، فيما اعتقلت شرطة بغداد متهما بالابتزاز الإلكتروني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين، وفي إحدى الطرق الرئيسة في قضاء المقدادية بديالى، اعترضوا طريق مواطن وأطلقوا النار على سيارته بشكل مباشر، قبل أن يقوموا بسلب مبلغ مالي يُقدّر بنحو 20 مليون دينار عراقي كان بحوزته".

وأضاف أن "المواطن تعرض لإصابات في قدمه"، مبيناً أن "المصاب نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقًا بالحادث".

وعلى صعيد آخر، أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، عن تمكن مفارز مركز شرطة الحرية وبالتنسيق مع استخبارات الحرية، من إلقاء القبض على متهم بجريمة ابتزاز إلكتروني بحق إحدى المواطنات.

وذكر بيان صادر عن القيادة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القبض جاءت بعد ورود أمر قبض وتحري صادر من إحدى المحافظات بحق المتهم، على خلفية قيامه بابتزاز مواطنة وتهديدها بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار البيان، إلى "نصب كمين مُحكم أسفر عن إلقاء القبض على المتهم دون وقوع أي مقاومة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة الخاصة بالابتزاز الإلكتروني".