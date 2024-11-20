بغداد وديالى.. خلافات عائلية تنهي حياة زوجة ومباراة كروية تتحول لنزاع مسلح

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل امرأة على يد زوجها بسبب خلافات عائلية جنوب شرقي العاصمة، فيما تحولت مباراة كرة قدم في ديالى إلى نزاع مسلح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافات عائلية بين زوج وزوجته تطورت إلى استخدام سلاح نوع كلاشنكوف من قبل الزوج الذي قام بإطلاق النار على زوجته وأرداها في الحال بقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث واعتقلت الزوج وهو موظف في وزارة الصحة وابنهما وإيداعهما التوقيف، ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وفي ديالى أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "خلافاً حصل بين اثنين من الشباب الصغار أثناء مباراة لكرة القدم واستدعى كل منهما ذويه ليندلع نزاع مسلح قرب منطقة الشيماء في أطراف ناحية خان بني سعد جنوب شرقي ديالى".

وأشار إلى أن "الشرطة تمكنت من احتواء الموقف وأوقفت طرفيّ النزاع من دون تسجيل إصابات بشرية".