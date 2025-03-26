بغداد وديالى.. القبض على متهمين بسرقة 42 ألف دولار بجرائم منفصلة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الرصافة، يوم الأربعاء، عن القبض على متهمين بسرقة 7 آلاف دولار من مواطن داخل مؤسسة الشهداء، فيما اعتقلت من جانب آخر قيادة شرطة ديالى، متهمين بسرقة 35 ألف دولار من منزل مواطن.

وقالت قيادة شرطة الرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود اخبار من احد المواطنين مدعياً تعرضه إلى حادث سرقة مبلغ مالي قدره (7) آلاف دولار من داخل مؤسسة الشهداء فرع الرصافة، تم تشكيل فريق عمل من مكتب مكافحة اجرام الكرادة ليتم متابعة كاميرات المراقبة وتعقبهم والتوصل اليهم والقبض على المتهمين".

وأضافت "بعد مطاردتهم وضبط بحوزتهم المبلغ المسروق، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالعديد من عمليات السرقة، وتم ايداعهم التوقيف لإكمال الاجراءات اللازمة بحقهم".

من جانب آخر، أعلنت قيادة شرطة ديالى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعد وّرُود شكوى من احد المواطنين في احد مناطق شمال مدينة بعقوبة، أدعى فيها ان داره قد تعرض الى سرقة مبلغ مالي يقدر بـ35 ألف دولار امريكي، أمر قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل أمني مختص بأشراف مباشر من قبله".

وتابعت "بعد التحري وجمع المعلومات الدقيقة، تمكنت القوة المشتركة من مفارز مكتب مكافحة المنصورية وقسم شرطة دار السلام ومفارز مكتب استخبارات دار السلام من القاء القبض على ثلاث متهمين بوقت قياسي، وتم إيداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزائهم العادل".