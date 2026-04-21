بغداد وديالى.. العثور على جثة رجل سبعيني والإطاحة بمحتال "بيع الهواتف"

شفق نيوز- بغداد/ ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل سبعيني عليها أثر إطلاق نار داخل منزله جنوب غرب المحافظة، فيما أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، الإطاحة بمتهم بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي جنوب العاصمة.

وعن ملابسات واقعة العثور على الجثة، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم العثور على جثة رجل سبعيني عليه أثر إطلاق نار داخل منزله في منطقة خديدان التابعة لناحية خان بني سعد جنوب غربي ديالى.

وبحسب المعلومات الأولية لخبير الأدلة الجنائية، فإن الحادث "انتحار وليس جريمة جنائية"، لافتاً المصدر إلى توقيف أبناء الضحية حالياً للتحقيق بالحادث وإجراء اللازم.

أما في بغداد، فقد أعلنت قيادة شرطة الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تمكن مفارز نجدة بغداد الكرخ من إلقاء القبض على متهم أقدم على جريمة نصب واحتيال عبر صفحات البيع والشراء في مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلاً بيع الهواتف للإيقاع بالضحايا وسرقة أموالهم، وذلك ضمن منطقة السيدية.

ووفقاً للبيان، فقد جاءت العملية بعد مراجعة أحد المواطنين إلى دوريات النجدة، مُخبراً بتعرضه قبل أيام لعملية سرقة مبلغ مالي قدره (7) ملايين دينار عراقي من قبل شخص يستقل دراجة نارية، عقب الاتفاق معه على شراء هاتف عبر إحدى الصفحات الإلكترونية، حيث لاذ المتهم بالفرار بعد استلام المبلغ، وتم تسجيل دعوى أصولية في مركز الشرطة المختص.

وأضاف البيان، أن المشتكي تمكن في وقت لاحق من إعادة التواصل مع المتهم واستدراجه إلى نفس المنطقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مفارز النجدة ونصب كمين محكم، أسفر عن إلقاء القبض عليه حال وصوله إلى المكان وهو يستقل دراجة نارية بدون لوحات تسجيلية.

وبعد إجراء التفتيش، عُثر بحوزته على آلة حادة (سكين)، كما اعترف صراحةً بقيامه بعملية السرقة السابقة ومحاولته تنفيذ جريمة أخرى بذات الأسلوب، بحسب البيان.

وأكدت قيادة الشرطة في الختام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتسليمه مع المضبوطات إلى مركز الشرطة المختص لإكمال التحقيقات وفق القانون.