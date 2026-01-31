بغداد وديالى.. رجل يقتل نجله ومجهولون يعتدون على مدرس (محدّث)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم السبت، القبض على عدد من المخالفين وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة خلال الساعات الـ72 الماضية، فيما أقدم رجل على قتل نجله بمنطقة الرضوانية.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن من بين المعتقلين 5 أشخاص ضبط بحوزتهم مواد غير مخولة شملت خطوط اتصال، وجوازات سفر، ولوحات مرورية، إضافة إلى (107) بطاقات ماستر كارد، من دون تخويل رسمي.

وأضاف البيان، أن المفارز تمكنت أيضاً من الاستيلاء على أسلحة وعتاد غير مرخص، فضلاً عن حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، وذلك ضمن عدد من مناطق العاصمة بغداد.

وفي بغداد أيضاً، أفاد مصدر أمني، بأن رجلاً أقدم على قتل نجله المولود عام 2001 داخل منزلهم في منطقة الرضوانية جنوب غربي بغداد، قبل أن يُقدم لاحقاً على إنهاء حياته.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أن الأب كان يعاني من اضطرابات نفسية.

في ديالى، كشف مدرس عن تعرضه لاعتداء وضرب مبرح من قبل طالب وذويه غرب مدينة بعقوبة.

وقال المدرس أحمد حازم، في منشور على صفحته بـ "الفيسبوك"، إن "يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2026 تعرضت لكمين من بعض أولياء الأمور أثناء خروجي من المدرسة في منطقة سيف سعد التابعة لناحية هبهب غرب بعقوبة".

ووفقاً لحازم، فإن منفذي الكمين هم كل من علي أركان علي وأركان علي وأمير علي، حيث هجموا عليّ بالسكاكين والبواري، وكانت الضربات مميتة، مناشداً وزير الداخلية ووزير التربية التدخل.

وفي سياق متصل، كشف مصدر أمني في شرطة ديالى، عن تفاصيل الحادث بعد تسجيله رسمياً في مركز شرطة هبهب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدرس تعرض لجروح في رأسه ومناطق متفرقة من جسده، ونُقل على إثرها إلى المستشفى، وذلك نتيجة مشاجرة بينه وبين أشخاص في الشارع، حيث قدم شكوى رسمية بحقهم وتم توقيفهم".

وأوضح المصدر، أن "إفادة أحد طرفي النزاع والشهود كشفت عن حدوث مشادة وضرب بسبب نتيجة طالب قرب فرن للصمون، تطورت إلى استخدام الحجارة، ما أدى إلى إصابة المدرس بجروح، قبل أن يتم فض المشاجرة من قبل المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث".