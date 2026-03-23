بغداد وبابل.. قتيل وجريح خلال حفل زفاف والإطاحة بـ"حيدوري الحوت"

شفق نيوز- بغداد/ بابل

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة أخر بإطلاق نار خلال حفل زفاف في محافظة بابل، فيما أعلنت قيادة شرطة بغداد الإطاحة بـ"حيدوري الحوت" بعد ترويع الأهالي بإطلاق النار في منطقة الحرية شمال غربي العاصمة.

وعن حادث بابل، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "زفة عرس في مدينة الشوملي جنوبي المحافظة تخللها إطلاق نار، وأثناء الاحتفال أفلت السلاح من يد أحد الأشخاص، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر".

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت المتسبب بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وفي العاصمة، أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنت من الإطاحة بالملقب "حيدوري الحوت" بعد ترويع الأهالي بإطلاق النار، حيث تم نصب كمين محكم له من قسم شرطة واستخبارات الحرية، وتم ضبط السلاح المستخدم بحوزته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون.