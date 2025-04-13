بغداد وبابل.. اعتقالات بحق مطلوبين بقضايا مخدرات واعتداءات

شفق نيوز/ نفذت القوات الأمنية، يوم الأحد، عمليات عدة في محافظتي بابل وبغداد، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة.

وأعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تمكن مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون عند المدخل الشمالي لمدينة الحلة، مركز محافظة بابل، من إلقاء القبض على متهم من سكان إحدى المحافظات الجنوبية، بعد الاشتباه به ومطابقة بياناته، ليتبين أنه مطلوب وفق المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي عملية منفصلة أخرى، ألقت مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال القبض على متهم آخر بحوزته مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات تعاطٍ وسكين جارحة، كما ثبت أنه مطلوب بقضية حيازة سلاح غير مرخص، وقد أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفقاً لنفس البيان.

من جهة أخرى، نفذت مديريات الأقسام الميدانية في شرطة بابل حملة أمنية خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن إلقاء القبض على 8 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلاً عن تسجيل 15 مخالفة مرورية، وتوقيف سبعة أشخاص لمخالفتهم القوانين، من بينهم أربعة أجانب لمخالفتهم شروط الإقامة.

وفي العاصمة بغداد، أعلنت مديرية شرطة بغداد، أن مفارز مركز شرطة الكرامة استجابت بسرعة لمعلومات عن مشاجرة في مدينة الصدر، حيث تم القبض على متهم في حالة سُكر أقدم على الاعتداء على ذويه وإطلاق النار من مسدس صوتي، وقد تمت السيطرة على الموقف وضبط السلاح المستخدم.