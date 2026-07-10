بغداد والأنبار.. مقتل شاب بثأر عشائري والعثور على جثة شابة

شفق نيوز- الأنبار/ بغداد

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، بأن القوات الأمنية عثرت على جثة شاب بالقرب من محطة وقود هيت الحكومية، بعد تعرضه لإطلاق نار أودى بحياته.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز أن التحقيقات الأولية بينت أن الحادث جاء على خلفية ثأر عشائري، إذ كان المجني عليه متوجهاً إلى منزل عمه في مدينة هيت قبل أن يتم استهدافه وقتله”.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت، بعد متابعة وتحريات، من إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

في حين أفاد مصدر أمني في بغداد، بالعثور على جثة شابة تبلغ من العمر قرابة 25 إلى 28 عاما تقريبا، ضمن منطقة الفضيلية شرقي العاصمة.

ولفت المصدر إلى أن الضحية كانت مقيدة اليدين بواسطة شريط لاصق وعليها اثار إطلاق نار، ومرمية بالقرب من سوق للمواشي.