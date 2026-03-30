بغداد والأنبار.. سقوط جسم غريب على منزل وكشف جريمة قتل "غامضة"

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بسقوط ما وصفه بـ"جسم غريب" على أحد البيوت شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "جسماً غريباً صغير الحجم سقط على دار خلف العيادة الشعبية ضمن منطقة الكريعات شمالي بغداد".

ولفت المصدر إلى أن "الدار كانت خالية من ساكنيها، ولم تحدث إصابات فيها، وتم توجيه خبير المتفجرات لتفكيك الجسم الغريب".

من جانبها أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار، مساء اليوم، عن تمكن مفارز قسم مكافحة إجرام الفلوجة من كشف جريمة قتل غامضة والقبض على مرتكبها خارج حدود المحافظة، بعد جهود تحقيقية مكثفة وتنسيق أمني مشترك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "جثة مجهولة الهوية عُثر عليها بتاريخ 24 كانون الثاني/يناير 2026، مرمية على الطريق الرابط بين قضاء الكرمة ومدينة الفلوجة، وعليها آثار إطلاقات نارية، ما استدعى تشكيل فريق عمل متخصص باشر فوراً بإجراءات التحقيق وجمع الأدلة".

وأضافت أن "التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية المجنى عليه، وهو (ح.ع.م.ع) من سكنة بغداد/منطقة الشعلة، فضلاً عن التوصل إلى هوية المتهم (أ.ح.ع.م) الذي فرّ باتجاه إقليم كوردستان".

وأشارت إلى أنه "من خلال التنسيق مع جهاز أسايش أربيل، تم إلقاء القبض على المتهم وضبط العجلة العائدة للمجنى عليه"، مبينة أن "المتهم اعترف صراحة بارتكاب الجريمة نتيجة خلافات وعداوة سابقة مع الضحية".

وبينت أنه "تم إجراء كشف الدلالة بحضور قاضي التحقيق المختص وقائد شرطة محافظة الأنبار، حيث جاءت اعترافات المتهم متطابقة مع الأدلة ومجريات التحقيق، ليتم توقيفه وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات".