بغداد والموصل ..مقتل موظف حكومي على يد شقيقه العسكري وشخص يُهشِّمُ رأس صديقه بحجر

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بمقتل موظفي في الحكومة العراقية على يد شقيقه المنتسب الى وزارة الدفاع، فيما اقدم شخص على قتل شقيقه بواسطة تهشيم رأسه بقطعة من الحجر وذلك في حادثين منفصلين في العاصمة بغداد ومدينة الموصل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن موظفاً في وزارة الصناعة والمعادن العراقية قُتل عن طريق اصابته باطلاقات نارية ضمن منطقة جامع "طه" في ناحية جسر ديالى في بغداد

وبيّنت أن، قوة امنية وصلت مكان الحادث ورفعت الجثة، وبعد البحث والتحري اتضح أن الجاني هو شقيق المجنى عليه الذي يعمل منتسبا في وزارة الدفاع نتيجة مشاكل اجتماعية

هذا وقام الجاني بالاتصال بذويه واخبرهم انه قام بقتله ولازال البحث مستمر عنه، بحسب المصادر.

في غضون ذلك افادت المصادر ذاتها، بأن شرطة نينوى القتل القبض على متهم قتل صديقه بـ"ربع بلوكة" اثر مشاجرة بسبب خلاف على "سلفة جمعية" في حي العبور الثانية غربي الموصل.

وتمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب حي العامل لمكافحة الإجرام، من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية، حيث ضبط بحوزته سلاح من نوع "كلاشنكوف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات .

في حين ألقت مفارز مكتب الكرادة لمكافحة الإجرام، القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (55) مليون دينار عراقي من أحد الأشخاص ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقالت مكافحة الاجرام، في بيان، إنه وبعد التحري وجمع المعلومات وجهد كبير تم التوصل الى المتهم والقبض عليه، وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل.