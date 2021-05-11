بغداد والموصل.. مقتل مدني بشجار والإطاحة بداعشي

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الثلاثاء، بمقتل مدني اثر مشاجرة بين عدة اشخاص في العاصمة بغداد، في وقت القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على احد عناصر داعش.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً قتل نتيجة مشاجرة بين عدد من الاشخاص ضمن قضاء النهروان جنوب شرق بغداد"، موضحا أن "عملية القتل تمت بسلاح ابيض من خلال طعن بمنطقة البطن".

وفي سياق منفصل اعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبعد ورود معلومات مؤكدة، تمكنت من القاء القبض على الارهابي ( ب ا ح خ ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وأوضحت انه "قد تم القبض عليه في منطقة حي ( الانتصار ) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".