بغداد والمثنى.. الإطاحة بـ"سوادة ولبلوبة" واعتقال 3 متهمين بقتل شاب

شفق نيوز- بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، يوم الجمعة، إلقاء القبض على مجموعة تُعرف باسم "سوادة ولبلوبة" متخصصة بسرقة الدراجات النارية تحت تهديد السلاح، وذلك بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النار شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مكافحة إجرام الزوراء، تمكنت من الإطاحة بأفراد المجموعة عقب تنفيذهم عملية تسليب لدراجة نارية تعود لأحد المواطنين وإصابته بعدة إطلاقات نارية".

وأضافت أن "القوة الأمنية طاردت المتهمين، ما أدى إلى حصول تبادل لإطلاق النار، قبل أن تتمكن من اعتقالهم وضبط أسلحة بحوزتهم شملت بندقية كلاشنكوف ومسدساً، فضلاً عن مواد مخدرة".

وأشارت القيادة، بحسب البيان، إلى "إيداع المتهمين التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وفي محافظة المثنى، أفاد مصدر أمني، بوقوع جريمة قتل في قضاء الرميثة شمال مدينة السماوة، إثر شجار اندلع بين عدد من الأشخاص بحالة سُكر.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن شجاراً بين مخمورين تطور فجراً إلى استخدام السكاكين، ما أسفر عن مقتل شاب بعد تعرضه لطعنات بسكين حادة.

ووفقاً للمصدر، فإن قوة أمنية طوقت موقع الحادث، ونقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، لافتاً إلى توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق، بتهمة الضلوع في جريمة القتل.