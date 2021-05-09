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بغداد والسليمانية.. شجار بين اشقاء ينتهي بمقتل واصابة طفلين ومصرع شخص بحادث سير

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T08:29:01+0000
بغداد والسليمانية.. شجار بين اشقاء ينتهي بمقتل واصابة طفلين ومصرع شخص بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بمقتل طفل جنوب شرق بغداد اثر شجار بين أشقاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات قتل وأصيب آخر نتيجة مشاجرة بين 4 اشقاء تطورت الى إستخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الكمالية جنوب شرق بغداد"، موضحا أن "الطفلين من ضمن العائلة".

وفي سياق منفصل، وقع حادث سير فجر اليوم الأحد على طريق السليمانية - جمجمال بين ثلاث عجلات احداها شاحنة حمل مما أسفر عن مصرع شخص واصابة آخر بجروح بليغة.

ووفقا لبيان صادر عن مرور السليمانية، فأن "عجلة خصوصي خرجت عن مسارها بعد فقدان السائق السيطرة عليها لتدخل على السايد الآخر ليقع حادث تصادم بينها وبين عجلتين أُخريين إحداهما شاحنة حمل "صهريج" مما أدى لمصرع سائق الشاحنة وإصابة آخر بجروح".

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