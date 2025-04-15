بغداد والديوانية.. مقتل سجين في محبسه ومصرع رجل بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة قتل داخل سجن في العاصمة بغداد، ومصرع رجل ثلاثيني بحادث سير بمحافظة الديوانية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية المسؤولة عن حماية سجن التاجي شمالي العاصمة بغداد، فتحت تحقيقاً بعد مشاجرة نشبت بين اثنين من النزلاء داخل السجن، وتطورت إلى الضرب المبرح ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر لأسباب مجهولة".

وأضاف أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث".

وعلى صعيد ذي صلة، أبلغ مصدر آخر وكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً ثلاثيني تعرض لحادث دهس مميت على الطريق السريع الرابط بين قضاء السنية ومركز مدينة الديوانية".

وأشار إلى أن "الحادث تسبب بوفاة الرجل على الفور، بعد دهسه من قبل مركبة مسرعة"، لافتاً إلى أن "الجثة نقلت إلى الطب العدلي وتم توقيف سائق المركبة لاتخاذ الإجراءات القانونية".