بغداد والديوانية.. اعتقال تجار مخدرات بعد محاصرة واطلاق نار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باعتقال تاجر مخدرات "مسلح" بعد محاصرته في منزله شمال شرق بغداد.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية مشتركة من مكافحة المخدرات والشرطة الاتحادية تمكنت في ساعة متقدمة من ليلة أمس، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات بعد محاصرته داخل أحد المنازل بمنطقة الشعب.

وبين المصدر، أن التاجر كان يحمل رمانة هجومية وسلاح، مؤكدا اقتياده لأحد المراكز الامنية لاجراء التحقيقات اللازمة.

وفي السياق أعلن المتحدث باسم الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، عن تنفيذ قوة مشتركة من مديرية شؤون المخدرات والفوج التكتيكي في محافظة الديوانية، (جنوبي البلاد)، عملية نوعية استندت الى جهد استخباري وجمع معلومات دقيقة، ونصب كمائن.

وبين أن هذه العملية أسفرت وبعد إطلاق النار عن إلقاء القبض على 6 من المطلوبين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة فضلا عن أسلحة نارية.