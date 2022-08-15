بغداد والبصرة.. مصرع وإصابة امرأتين وإحباط انتحار أخرى واعتقال لص سرق ملايين الدنانير

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، بمصرع امرأتين بحادث مروري وإنقاذ أخرى من الانتحار واعتقال متهم سرق ملايين الدنانير في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة تبلغ من العمر 70 عاما لقيت حتفها وأصيبت أخرى بحادث دهس بسيارة "كيا حمل" على شارع بغداد قرب تقاطع التأميم في منطقة الحيانية بمحافظة البصرة".

واشارت إلى "اعتقال السائق الذي تسبب في الحادث".

وفي البصرة أيضا، لفتت المصادر الى ان "مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام منزل ضمن منطقة البراضعية وقاموا بسرقة مخشلات ذهبية تقدر بـ60 مليون دينار عراقي، ومبلغ قدره 12 مليون دينار عراقي ولاذوا بالفرار"، موضحة ان "المنزل كان خالي من ساكنيه".

وفي بغداد، أنقذت دوريات نجدة الكندي، امرأة حاولت رمي نفسها من اعلى جسر الجمهورية بقصد الانتحار، وفقاً للمصادر ذاتها.

وفي السياق، أعلنت مكافحة إجرام بغداد إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (150) مليون دينار عراقي، و (61) ألف دولار أمريكي من داخل دار ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد.

وأشارت بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الى "عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 442 من قانون العقوبات".

إلى ذلك ألقت مفارز المديرية القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين بسرقة حقائب نسائية، ومحال تجارية، وآخرين بالتزوير، ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل .