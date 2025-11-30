بغداد والبصرة.. ضبط 3 كغم من المخدرات وشبكة تزوير متكاملة

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، يوم الأحد، إحباط تهريب 3 كغم مخدرات والقبض على المتهمين في شط العرب بمحافظة البصرة، فيما تم ضبط شبكة لتزوير المستمسكات الرسمية واعتقال المتهمين في بغداد.

وذكرت قوات الحدود العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "مفارز الفوج الرابع في لواء حدود السواحل أحبطت محاولة تهريب في شط العرب بعد أن تم رصدها من خلال الكاميرات الحرارية، حيث تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وضبط كيس يحتوي على مواد مخدرة بوزن 3 كغم، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات بحقهم".

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني بالقبض على شبكة لتزوير المستمسكات الرسمية خلال سلسلة عمليات أمنية شملت مناطق مختلفة من العاصمة بناءً على اعترافات المتهمين على بعضهم.

وكشف المصدر لوكالة شفق نيوز عن العثور بحوزة المتهمين على "مواد خام لطبع الهويات والكي كارد وجهاز كبس هويات ونماذج وكالات فارغة وبطاقات سكن فارغة وسنويات سيارات فارغة ودفاتر صكوك صادرة من مصرفي الرافدين والرشيد".

وبحسب المصدر فقد تم العثور أيضاً على "أختام متنوعة وسندات عقارات فارغة وشهادة جنسية وبطاقات جنسية وبطاقات وطنية وعلامات مائية وجهاز طابعة وحواسيب تحتوي على نماذج كتب رسمية ووكالات وبطاقات سكن فارغة ومعلومات لدوائر رسمية مختلفة وجميعها معدة للتزوير".