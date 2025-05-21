بغداد والبصرة.. إصابات بمشاجرة وانفجار "رمانة" وحريق يلتهم منزل مسؤول

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بإصابة أربعة أشخاص نتيجة مشاجرة بالأسلحة الخفيفة والبيضاء، فيما جرى استهداف منزل بقنبلة هجومية في العاصمة بغداد، إلى جانب حريق طال منزل مدير مطار البصرة الأسبق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص، تطورت إلى استخدام الأسلحة الخفيفة (مسدس) وأسلحة بيضاء (سكين)، ضمن منطقة دوانم الشعلة ببغداد".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى"، مبيناً أن "قوة أمنية تحفظت على المصابين الأربعة وفتحت تحقيقاً بالحادث الذي لم تعرف أسبابه بعد".

إلى ذلك أشار المصدر إلى "استهدف منزل مواطن، برمانة هجومية، من قبل مجهولين، ضمن منطقة دور السكك في جانب الكرخ من بغداد".

وبين المصدر أن "الانفجار لم يسفر عن إصابات فقط اضرار مادية"، موضحاً أن "قوة امنية فتحت تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".

وإلى البصرة، أفاد مصدر أمني في المحافظة، بأن "حريقاً اندلع بمنزل مدير مطار المحافظة الأسبق".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الحريق التهم منزل مدير مطار البصرة الأسبق، ولم يتم عنه تسجيل خسائر بشرية".