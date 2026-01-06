بغداد والبصرة.. العثور على جثة رجل واعتقال منتحل صفة طبيب

شفق نيوز- بغداد/البصرة

عثرت قوة أمنية، مساء الثلاثاء، على جثة رجل مقتول داخل عجلة متروكة جنوب شرقي بغداد.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "الجثة كانت عليها آثار إطلاقات نارية عندما تم العثور على العجلة ضمن منطقة حي التأميم في جسر ديالى".

وتم رفع الجثة ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، في حين فتحت القوات الأمنية تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

وفي محافظة البصرة جنوبي العراق، أطاحت القوات الأمنية بمزوّر انتحل صفة طبيب باستخدام شهادة دراسية مزوّرة.

وأفاد مصدر أمني في المحافظة لوكالة شفق نيوز، بأن "مفارز الجريمة المنظمة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، اعتقلت المتهم الذي عمل داخل مستشفى النفط ومستشفى الجمهوري، بعد أن أوهم إدارات المستشفيات بامتلاكه مؤهلات طبية رسمية".

وأشار إلى أن "المزوّر تمكّن من العمل داخل مؤسسات صحية مهمة، في قضية تُعد من أخطر حالات التزوير التي تمس سلامة المواطنين".

من جهتها، أكدت دائرة صحة البصرة أن "المتهم جرى رصده سابقاً من قبل قسم التفتيش، ورفعت دعوى قضائية بحقه بالتنسيق مع الجريمة المنظمة، قبل أن يُلقى القبض عليه مؤخراً من قبل الجهات الأمنية المختصة"، مشددة على "التزامها بالإجراءات القانونية وحرصها على سلامة المرضى".

وأصدرت دائرة الصحة بياناً تعليقاً على الحادث، أشارت فيه إلى أن "الكشف عن منتحل الصفة تم من خلال متابعة قسم التفتيش في صحة البصرة وتعاون الجريمة المنظمة".

وأوضحت في بيانها الذي ورد وكالة شفق نيوز، أن "كشف منتحل صفة الطبيب تم قبل فترة من قبل قسم التفتيش وتم رفع دعوى قضائية على المتهم من قبل دائرة صحة البصرة في وقت سابق، وتم اعتقاله من خلال التعاون المشترك ما بين صحة البصرة والجريمة المنظمة قبل أيام".