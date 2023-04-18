بغداد.. هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق من مركز شرطة والداخلية تستفر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مدير ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش "هرب" من مكان احتجازه داخل أحد مراكز الشرطة في المنطقة الخضراء، مع انتشار أمني مكثف داخل المنطقة حالياً.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش هرب من مركز شرطة كرادة مريم المحتجز فيه داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية".

وأضاف المصدر أن "هناك انتشاراً امنياً مكثفاً داخل المنطقة الخضراء داخل الخضراء بحثا عنه، وأن وزير الداخلية موجود في مكان الحادث ووجه باحتجاز جميع الضباط الموجودين داخل المركز لأغراض التحقيق".

وكان مصدر أمني في محافظة ديالى أفاد، يوم 21/ 3 / 2023، باعتقال رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من قبل قوة خاصة.

في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني "سابقاً"، المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.

وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتاريخ (3 / 3 / 2022) إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(47) مليار دينارٍ